Столичные правоохранители разоблачили киевлянина в распространении детской порнографии. Сейчас с ним работают следователи, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает Департаменткиберполиции Нацполиции Украины в Facebook.В отношении 38-летнего киевлянина полицейские начали уголовное.подробнее

Новость была оставлена 2 ноября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.