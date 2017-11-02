Футболист Нестор Мартин Алегре во время матча между «Тиро Федерал де Мерседес» и «Депортиво Мадариага» в аргентинском городе Корриентес получил две желтые карточки за семь секунд с момента выхода на поле. Первую карточку он получил, так как слишком быстро вошел в игру, вторую — за оскорбления судьи.

Новость была оставлена 2 ноября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.