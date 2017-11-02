Игрок молодежной команды бельгийского футбольного клуба «Антверпен» Джоэль Лобанзо умер на тренировке. Во время занятий с командой Лобанзо упал на поле без сознания. Ему оказали первую помощь и экстренно госпитализировали, в больнице спортсмен умер от остановки сердца. Футболисту было 17 лет.

Новость была оставлена 2 ноября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.