Чтобы смартфон работал дольше от одного заряда, одной только оптимизации прошивки недостаточно – нужен хороший, мощный аккумулятор. Это хорошо видно на примере новой модели от индийской компании Micromax, недавно появившейся в российской рознице – Canvas Juice A1. Известный также под индексом Q4251, этот моноблок сочетает в себе и оптимизированное ПО, и солидную емкость элемента питания, что в теории должно привести к отличной автономности.

Но как дело обстоит на практике? Выяснением ответа на этот вопрос сейчас и займемся, поскольку Micromax Canvas Juice A1 сегодня у нас на тесте. Смартфон предоставлен интернет-магазином «Байон.ru» и монобрендовым магазином Micromaxstore.ru.

На российском мобильном рынке смартфон доступен в двух цветах корпуса, золотистом и черном, по цене ровно 7000 рублей на момент написания статьи. Тестировать будем золотистый вариант, на наш взгляд, более стильный и нарядный.

Упаковка

Поставляется смартфон Micromax Canvas Juice A1 в двойной картонной коробке белого цвета, крышка которой сразу представляет товар, что называется, лицом – покупателя встречает яркий рендер аппарата, позволяющий оценить его внешность до распаковки. Выглядит очень красиво.

Снизу на коробке есть данные об аппаратных и программных возможностях смартфона, а также о дате его производства, что не менее важно. Сведения представлены кратко, однако потребитель найдет в перечне всю информацию, которая пригодится при принятии решения о покупке.

Комплектация

Micromax Canvas Juice A1 стоит всего 7000 рублей, что относит его к категории бюджетных смартфонов, с учетом текущего курса валют. Тем не менее, снаряжен он даже лучше, чем многие флагманы 2017 года с в несколько раз более высокой ценой.

Так, например, в коробку со смартфоном положили очень неплохие наушники, причем не просто какие-то вкладыши, а нормальные затычки. Также есть защитная пленка на экран, которую при необходимости можно нанести самостоятельно. Все это не предлагается даже для OnePlus 5 – популярного флагмана текущего года.

В дополнение к перечисленным аксессуарам смартфон получил фирменные наклейки Micromax, гарантийный талон, две инструкции (краткую и полноценную), дата-кабель microUSB и сетевое зарядное устройство на 2 ампера, что уже сулит быструю зарядку.

Характеристики

Micromax Canvas Juice A1 – это смартфон, изначально ориентированный на российский рынок, и потому его спецификации представлены во множестве источников: помимо коробки и инструкции по эксплуатации, которая оказалась на удивление подробной, их можно найти на Яндекс.Маркете. Кроме того, смартфону посвящены отдельные страницы в магазинах Micromaxstore.ru и Байон.Ру.

— экран: 5 дюймов, IPS, 1280х720 пикселей;

— процессор: Qualcomm 210, 4 ядра, 1,1 ГГц;

— видеокарта: встроенная в CPU, Adreno 304;

— память: 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— материал корпуса: пластик, металл;

— цвет корпуса: золотой, черный;

— аккумулятор: несъемный, литий-ионный, 4000 мАч;

— интерфейсы: 2xSIM, 3,5 миллиметра, microUSB, microSD;

— беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE Band 3/7/20, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, FM, GPS, ГЛОНАСС;

— прошивка: Android 6.0, интерфейс Material UI;

— фотокамеры: основная 8 Мп, фронтальная 2 Мп;

— размеры: 146х72х10 миллиметров;

— вес: 145 граммов.

Здесь видим наличие поддержки сотовых сетей LTE Band 20, актуальных в Российской Федерации, а также неплохую емкость аккумулятора – 4000 мАч. А вот с прошивкой беда: конечно, Android 6 еще вполне актуальна, да в плане потребления энергии она вполне оптимизирована, но на дворе ноябрь 2017 года, и Google уже вовсю продвигает Android 8, так что хотя бы до 7-й версии могли бы и обновить мобильник.

Внешний вид



Micromax Canvas Juice A1 выполнен в стандартном форм-факторе, то есть это сенсорный моноблок без аппаратной клавиатуры. В золотой цвет корпуса здесь окрашены и лицевая, и тыльная панель, что значительно украшает экстерьер, а торцы имеют черный окрас и сделаны из специального пластика, устойчивого к царапинам и имеющего определенную текстуру. Это своего рода нативный защитный бампер, и в сочетании с золотым оттенком такое решение смотрится очень гармонично.

В смартфоне применено практически полностью стандартное расположение элементов, и исключением являются лишь кнопки управления, переехавшие с нижней грани лицевой панели прямо на экран. В остальном все привычно, так что переучиваться не потребуется: микрофон и слот microUSB для зарядки помещены снизу, вход под наушники будет найден на верхнем торце, а кнопки питания и регулировки громкости выведены на правую грань.

Задняя крышка смартфона исполнена из металла и имеет пластиковые вставки. На ней есть прорези для фотокамеры и вспышки, а внизу располагается сеточка основного динамика. Динамик разговорный помещен спереди, над дисплеем, вместе с селфи-камерой и датчиками освещения и приближенности.

Передняя панель Micromax Canvas Juice A1 быстро покрывается отпечатками, но легко очищается практически любой тканью, а металлический задник практически не пачкается. Под крышкой смартфона находится несъемный аккумулятор, на котором отсутствует информация о его емкости, а чуть выше можно увидеть камеру, вспышку и три раздельных слота – microSD и два SIM.

Эргономика и качество сборки

Несмотря на то, что корпус Micromax Canvas Juice A1 не является монолитным, он оказался довольно крепким и прошел тест на изгиб, не издав при этом ни единого скрипа. Все элементы хорошо подогнаны друг к другу, в том числе и защитное стекло экрана. По качеству сборки нареканий нет.

Смартфон удобно лежит в женской и мужской руке и, самое важное, не выскальзывает: этому препятствует слегка шероховатый задник и упомянутые выше текстурированные пластиковые торцы, на ощупь напоминающие резину. Итого, шансов выронить телефон практически нет.

Большим недостатком аппарата являются его кнопки управления: под экраном очень много свободного места, но их перенесли на сам дисплей, и в итоге они занимают очень много места на нем, хотя диагональ не такая уж и большая – всего 5 дюймов. Также не понравилось расположение основного динамика, из-за которого он при любом раскладе будет закрываться рукой.

В остальном пользоваться смартфоном очень удобно, даже одной рукой. Крышка аккумуляторного отсека снимается сравнительно легко, без особых усилий, но все же прилегает достаточно плотно, так что вместо ногтей лучше использовать пластиковую карту или медиатор. Отдельно отметим три раздельных слота под карты SIM и microSD: поддерживается горячая замена, и не нужно делать выбор между картой памяти и второй SIM-кой.

Экран

Основанный на матрице IPS, дисплей смартфона Micromax Canvas Juice A1 выдает вполне реалистичные и сочные цвета, без искажений, присущих старым TN-панелей. Экрану не хватает яркости, и потому он полностью слепнет на солнце, но в то же время он обладает широкими углами обзора.

Цвета здесь выгорают только при очень экстремальных углах, и заметно это лишь на черном оттенке, так что это совсем не критично. Белый цвет здесь не уходит в теплые тона, В целом экран оказался очень качественным, без воздушной прослойки между матрицей и тачем, что тоже повышает качество отображения. В итоге вопросы есть лишь к самой подсветке – ее могли бы сделать ярче, а диапазон регулировок – шире.

Сенсорный слой обрабатывает прикосновения без задержек в любой точке экрана, в том числе по углам и у торцов. Максимальное количество поддерживаемых одновременных касаний – пять.

Звук

Начнем рассмотрение акустических возможностей смартфона с комплектной гарнитуры. Наушники оказались на редкость годными и очень удобными в использовании: они дополнены силиконовыми амбушюрами усредненного размера и плотно держатся в ушах, защищая от внешних шумов. Звук приятный, и нет ощущения, что пользуешься наушниками за 100 рублей, так что, если нет желания покупать дополнительные наушники, то комплектными вполне можно пользоваться и не знать бед. Микрофон, правда, не очень чувствительный, однако для разговоров в автомобиле во время движения его хватает с лихвой.

Микрофон самого смартфона отлично справляется со своими обязанностями за счет хорошей чувствительности, но шумоподавлением он не наделен, и потому ветер и посторонние звуки ваш собеседник тоже будет слышать. К разговорному динамику претензий нет – громкий, без хрипов и шуршаний, все по высшему разряду.

Всю картину портит лишь основной динамик: в дополнение к не самому удачному расположению он еще и слегка тиховат, даже на предельной громкости. Услышать его в помещении еще возможно, но на улице уже нет, и тут спасет лишь вибрация, в данном смартфоне весьма и весьма ощутимая. Оценка громкости основного динамика: 4- из 5 баллов.

Камеры

Очень понравилась фронтальная фотокамера: для своих 2 мегапикселей снимает на удивление хорошо, обеспечивая неплохую цветопередачу. Днем и при искусственном освещении снимки получаются вполне на уровне, даже не стыдно ставить на аватарку в социальных сетях или выкладывать селфи в Инстаграм.

Основная камера с разрешением 8 Мп ничем выдающимся не отличается: вполне свободно делает снимки приемлемого качества при естественном освещении, но в сумерках и при не очень ярком искусственном свете фото начинают наполняться шумами. В общем и целом фотокамеры смартфона Micromax Canvas Juice A1 вполне соответствуют его стоимости: за камерофоны просят намного больше, так что все очень даже неплохо за такие деньги, за исключением вспышки: она базируется на одном крошечном светодиоде и свои основные функции выполняет на «троечку».

Программное обеспечение

На Micromax Canvas Juice A1 установлена ОС Android 6 Marshmallow, без дополнительных интерфейсов – используется традиционный Material UI от Google. Смартфон страдает от переизбытка предустановленных приложений – мы насчитали целых 17 программ, которых в чистом Андроиде нет. К счастью, все они за пару минут удаляются без рут-прав.

Многие эти приложения работают в фоне, ничем себя не выдавая, но потребляя ОЗУ, в результате чего свободной оперативной памяти после первого запуска остается около 250 Мб из 1024 Мб, а этого в 2017 году уже совсем мало. Внутренней памяти тоже немного, пользователю доступно лишь 3,55 Гб из 8 гигабайтов, так что карта microSD потребуется обязательно.

Прошивка работает стабильно, без сбоев, но есть микролаги, связанные из-за нехватки ОЗУ, тут уж ничего не попишешь. Проверка на вирусы при помощи Dr. Web показала отсутствие встроенного вредоносного ПО.

Производительность

Смартфон Micromax Canvas Juice A1 создан для базовых задач: звонков, интернета, мессенджеров, навигации и тому подобного. Это не игровая модель, так как Qualcomm 210 – это процессор начального уровня, и его возможностей хватит только для очень нетребовательных игр, например, стратегий и раннеров.

Аппарату очень не хватает оперативной памяти, и не помогает даже удаление предустановленного софта: свободной RAM хватит лишь на пару запущенных программ, а остальные будут выгружаться. Все-таки 1 гигабайта для почти 2018 года уже совсем мало.

В бенчмарках для своей цены моноблок демонстрирует неплохие результаты, и лишь в игровом тесте 3DMark Sling Shot он заработал ровно 0 баллов. Проверка запускалась три раза, чтобы исключить вероятность сбоя в работе, но результат каждый раз был равен нулю.

AnTuTu поставил Micromax Canvas Juice A1 21526 баллов, а Quadrant Standard – 8485 баллов. В многоядерном режиме в GeekBench результат составил 953 балла, а в одноядерном – 384 балла.

Автономная работа

4000 мАч – это много или мало? В случае рассматриваемого смартфона – очень много, поскольку даже при базовых настройках на такой батарее он легко способен прожить до трех дней без подзарядки в режиме умеренной эксплуатации. Интенсивный режим использования способен посадить батарею за световой день, то есть приблизительно за 12-15 часов, но и это тоже более чем достойный результат.

Наш рекорд составляет чуть больше 4 дней без подзарядки, но Micromax Canvas Juice A1 эксплуатировался в стиле взрослого занятого человека: только звонки, немного интернета и мессенджеров по делу через сотовые сети и полчасика Ютуба вечером после рабочего дня.

Итого, Micromax Canvas Juice A1 признается одним из лучших смартфонов в плане автономности среди тех, что доступны на российском рынке по цене в районе 7000 рублей. Штатное ЗУ с силой тока 2 ампера заряжает аккумулятор приблизительно за два часа.

Заключение

Производитель Micromax Canvas Juice A1 делает упор именно на его аккумулятор, и не просто так: смартфон вполне достоин звания долгожителя, так что это выбор тех, кто постоянно забывает заряжать свои гаджеты, и тех, кому нужен надежный телефон, который не подведет в нужный момент.

К хорошей батарее можно приписать поддержку сотовых сетей 4G, так что быстрый мобильный интернет здесь тоже гарантирован, да и про симпатичный дизайн тоже нельзя не упомянуть. Ну и, конечно же, богатая комплектация, особенно зарядка на 2 ампера, тогда как даже iPhone X стоимостью под 100 000 рублей укомплектован жалким 1-амперным ЗУ и заряжается часами. Так что Micromax Canvas Juice A1 – вполне неплохой смартфон за свои 7000 рублей.

Плюсы Micromax Canvas Juice A1

— емкий аккумулятор;

— расширенная комплектация;

— раздельные слоты SIM и microSD;

— очень качественные наушники;

— металлическая задняя панель.

Минусы Micromax Canvas Juice A1

— наэкранные кнопки управления;

— предустановленное мусорное ПО;

— малый объем оперативной памяти.