Интернет-магазин TomTop решил по-своему отметить День Холостяка – праздник, очень почитаемый в Китае и отмечаемый ежегодно 11 ноября. В честь этого события он запустил распродажу, масштабы которой просто поражают воображение: несколько сотен товаров из самых разных категорий могут стать вашими по ценам ниже рыночных, почти на все лоты дается бесплатная доставка в пределах нашей страны.

Акция в TomTop уже стартовала и пройдет до 11 ноября включительно. Все товары поделены на 10 категорий: смартфоны; квадрокоптеры и радиоуправляемые игрушки; видео и аудио; спорт и активный отдых; камеры и аксессуары; дом и сад; аксессуары для машин; компьютеры и стационарная электроника; освещение; безопасность. Для каждой из категорий действует отдельный промокод, дающий дополнительную скидку в размере 10%, и, например, для видео и аудио это «TTWHAD».

Активировав этот код, вы сможете купить любые товары из более чем 40 представленных в данном разделе: к примеру, современная ТВ-приставка A5X Max на базе ОС Android 7.1 Nougat с 4 Гб ОЗУ и поддержкой 4К-видео вместе с HDR10 обойдется вам всего лишь в $45. В данной модели есть модуль Wi-Fi 802.11n, сетевая карта, три порта USB, слот под SD-карты и 4-ядерный процессор, а комплект поставки дополняет фирменный пульт ДУ.

Указанный промо-код позволит сэкономить при и при покупке профессиональной игровой гарнитуры SADES SA929 стоимостью, с учетом всех скидок, $44. Наушники наделены встроенным микрофоном 50-миллиметровыми неодимовыми излучателями и способностью генерировать виртуальный 7,1-канальный объемный звук для максимального эффекта погружения. Подключаются SADES SA929 к компьютеру, смартфону, планшету и настольным приставкам от Sony и Microsoft.