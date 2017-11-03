На днях компания Xiaomi вдруг неожиданно прекратила продажи планшетных компьютеров Mi Pad 3 в своих фирменных магазинах, что послужило поводом для слухов о ее уходе с этого рынка. Действительно, третьему поколению исполнилось всего полгода, а оно уже не продается – это как-то странно, но на самом деле все оказалось очень просто: четвертое поколение уже в разработке и скоро будет показано официально.

Новый планшет Xiaomi Mi Pad 4 покажут прямо в начале нового 2018 года, возможно, даже на выставке CES в первых числах января, но на данный момент о нем мало что известно. По одним данным, четвертое поколение превратится в нечто фееричное на топовом процессоре Qualcomm 845, но будет работать на Android, а другие полагают, что на фоне снижения спроса на Android-таблетки Xiaomi перейдет на Windows 10 от Microsoft. В любом случае, китайская Apple не намерена уходить с этого рынка, о чем заявил лично Лэй Цзюнь, человек, которому мы все обязаны за возможность пользоваться продукцией данной марки, так как он является ее основателем.

Xiaomi Mi Pad 4 попытается сразиться с планшетами от Samsung из той же ценовой категории и наверняка предложит более мощное железо в сочетании с прошивкой MIUI и теми возможностями, которые в ней содержатся. Что же до текущего Xiaomi Mi Pad 3, то его еще можно купить у партнеров Xiaomi, так как пока не все его экземпляры распроданы.