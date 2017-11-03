Компания HTC провела анонс своего новейшего флагманского смартфона U11+, после релиза которого никто уже не посмотрит на обычный U11, вышедший полгода назад. Это наконец-то безрамочный флагман с топовыми спецификациями, и это настоящая угроза для Apple iPhone X, Samsung S8+ и ряда других передовых телефонов.

Новый HTC U11+ получил экран Super LCD на 6 дюймов по диагонали с разрешением Quad HD+ или 2880х1440 точек и соотношением сторон 2:1, поддержку HDR10 и процессор Qualcomm 835 в паре с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб ROM. В некоторых странах смартфон также будет доступен в версии с 4-64 Гб памяти, и в обоих случаях будет слот microSD. Основная камера HTC U11+ получила 12-мегапиксельное разрешение и оптическую стабилизацию вместе с записью 4К-видео, а спереди стоит модуль на 8 Мп, у которого есть HDR и широкоугольная оптика с углом обзора 85 градусов.

Питается смартфон от АКБ емкостью 3930 мАч, что намного больше по сравнению с обычным U11, батарея у которого всего на 3000 мАч. HTC U11+ имеет защит от воды по стандарту IP68, что позволяет ему погружаться на 1,5-метровую глубину и поводить там полчаса, правда, за это пришлось заплатить разъемом для наушников. Стоит новый тайваньский флагман 800 евро за версию с 6-128 Гб. Старт продаж состоится до конца текущего месяца.