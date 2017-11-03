Непобежденный кубинский боксер Луис Ортис дисквалифицирован Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) за допинг и лишен статуса обязательного претендента на титул в супертяжелом весе по версии организации. Ортис отстранен от соревнований на один год. После 22 марта WBA может снять дисквалификацию.

Новость была оставлена 3 ноября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.