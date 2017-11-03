Категория: Столица | 3 ноября 2017 12:00
В Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко из-за отсутствия отопления могут быть уничтожены редкие картины. Об этом у себя в Facebook сообщила замдиректора заместитель директора музея Ханенко Елена Живкова.
«Это психрометр в фонде живописи музея Ханенко — вчера. Сегодня уже 8,5 пока.подробнее
Новость была оставлена 3 ноября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.