В Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко из-за отсутствия отопления могут быть уничтожены редкие картины. Об этом у себя в Facebook сообщила замдиректора заместитель директора музея Ханенко Елена Живкова.

«Это психрометр в фонде живописи музея Ханенко — вчера. Сегодня уже 8,5 пока.подробнее