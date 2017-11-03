Китайская компания Lenovo, начавшая свой компьютерный бизнес с покупки соответствующего предприятия IBM, продолжает поглощать конкурентов. Сегодня стало известно о достижении соглашения с японской Fujitsu, по которому Lenovo становится владельцем контрольного пакета акций ее ПК-бизнеса.

Fujitsu и Lenovo сообщили о стратегическом сотрудничестве, к которому присоединился еще и японский банк Development Bank of Japan, и в рамках этого партнерства будет создано новое совместное предприятие. Займется оно разработкой, проектированием и продажей персональных компьютеров, а вот на чьи плечи ляжет именно производство, пока не сообщается. Согласно предоставленной информации, Lenovo купит у Fujitsu 51% ее дочерней компании по производству компьютеров, и еще ей достанутся 5% акций банка.

Cозданное совместное предприятие после завершения всех условий сделки будет носить название Fujitsu Client Computing Limited, продукция которой будет иметь название и логотип Fujitsu. Таким образом, компьютеры и ноутбуки Fujitsu с рынка не уйдут, но нечто китайское в них все же проявится. Как это скажется на качестве – покажет время, притом узнаем обо всем очень скоро, так как сделка будет завершена уже в первом квартале 2018 года.