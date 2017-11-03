Смартфон Google Pixel 2 XL, у которого обнаружились проблемы с экраном, динамиком и актуальностью дизайна, вновь оказался в центре скандала. Поводом на этот раз поступила информация о том, что некоторые экземпляры этого мобильника продаются в буквальном смысле без операционной системы.

В интернете уже выложили фото, доказывающее, что дорогущий Google Pixel 2 XL действительно был продан без хваленой Android 8, причем самостоятельно установить прошивку никак нельзя, так как в смартфоне заблокирован загрузчик – владельцам таких аппаратов прямая дорога в сервисные центры, где уже и так очередь. На данный момент сообщается о нескольких таких случаях, и Google якобы уже решила проблему, вернув покупателям полностью функциональные аппараты, но это не единственная история, связанная с Google Pixel 2 XL: в конце прошлого месяца в продажу поступили смартфоны, забракованные контролем качества.

Как они оказались в рознице, никто не знает, но кому-то флагман достался с косметическими дефектами, а кому-то и вовсе с серьезными повреждениями. Отсюда вывод: Google не очень-то следит за логистикой и качеством своей продукции, и очень хорошо, что ее техника официально не продается в нашей стране.