Сегодня, 4 ноября, в Киеве на Южном мосту будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Киевавтодор на своей странице в Facebook.

Отмечается, что движение будет затруднено по эстакаде Южного мостового перехода.

«С 09:00 до 20:00 04.11.2017 в связи с выполнением работ по ремонту.подробнее