Категория: Столица | 4 ноября 2017 00:00
Сегодня, 4 ноября, в Киеве на Южном мосту будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Киевавтодор на своей странице в Facebook.
Отмечается, что движение будет затруднено по эстакаде Южного мостового перехода.
«С 09:00 до 20:00 04.11.2017 в связи с выполнением работ по ремонту.подробнее
Новость была оставлена 4 ноября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.