Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело против защитника французского «Марселя» Патриса Эвраза удар фаната в стиле кунг-фу. Во время разминки болельщики клуба оскорбляли спортсмена. 36-летний игрок подошел к трибуне и ударил одного из фанатов ногой по голове.

Новость была оставлена 4 ноября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.