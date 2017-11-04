Нападающий сборной Перу и бразильского «Фламенго» Паоло Герреро сдал положительную допинг-пробу после матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с командой Аргентины. Источник отмечает, что в крови футболиста был обнаружен кокаин. Международная федерация футбола (ФИФА) решила отстранить Герреро на 30 дней.

Новость была оставлена 4 ноября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.