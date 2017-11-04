Интернет-магазин Lightinthebox готовится к Дню Холостяка, очень значимого в Китае праздника, который отмечается ежегодно 11 ноября. В честь этого события магазин проводит распродажу сотен товаров из 10 различных категорий, в числе которых есть очень востребованные в России товары.

Участвующие в акции Lightinthebox лоты делятся на 10 категорий: умные технологии; безопасность дома; авто электроника; домашнее аудио и видео; все для спортивного туризма, а также женские украшения, аксессуары для вечеринок, украшения для дома и музыка и танцы. Современные гаджеты могут быть найдены в первой категории, в частности, там есть смартфон Xiaomi MiA1, бестселлер 2017 года.

Это первый смартфон от Xiaomi и чистым Android, и у него есть двойная камера на 12+12 Мп, Full HD-экран с диагональю 5,5 дюйма, мощный 8-ядерный процессор от Qualcomm, порт USB-C для быстрой зарядки и поддержка российских сотовых сетей 4G. На время распродажи его цена снижена до рекордных $177. Также не стоит проходить мимо тонкого и легкого ноутбука Jumper EZbook 2 с экраном на 14 дюймов.

Этот мобильный ПК работает на процессоре Intel Atom Z8350 и управляется ОС Windows 10 от Microsoft, и при этом его стоимость равна $160 (ровно 100 экземпляров). Купоны для получения скидки не требуются. Помимо этого, Lightinthebox дарит скидку на три ТВ-приставки: Xiaomi Mi TV Box 4K ($66), MX10 TV ($50) и Tanix TX3 mini ($30). Все упомянутые гаджеты доставляются по России бесплатно.