В субботу, 4 ноября, в Киеве на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта маршрутное такси №464 сбило людей. В результате аварии погибли двое человек.Об этом сообщает Еспресо. Читай также: В Киеве столкновение маршрутки и легковушки спровоцировало пробку Отмечается, что на.подробнее

Новость была оставлена 4 ноября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.