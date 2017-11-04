Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поднимет вопрос о разрешении на использование марихуаны в терапевтических целях. Этот наркотик не входит в число запрещенных препаратов, однако его употребление не разрешается из-за проводимой НХЛ и Профсоюзом программы по противодействию наркотикам.

Новость была оставлена 4 ноября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.