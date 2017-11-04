Боец смешанного стиля Александр Емельяненко посвятил стихотворение президенту России Владимиру Путину. Видеозапись 36-летний спортсмен сделал на своей странице в Instagram. Он назвал Путина путеводной звездой и героем для всей России. По словам бойца, президент помог стране встать с коленей.

Новость была оставлена 4 ноября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.