Водителя маршрутки, который в Киеве в субботу, 4 ноября, сбил насмерть двух человек, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Нацполиции. «Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины..подробнее

Новость была оставлена 5 ноября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.