Трое бойцов потеряли чемпионские пояса на турнире UFC 217
Категория: Спорт | 5 ноября 2017 09:00

Англичанин Майкл Биспинг, американец Коди Гарбрандт и полька Йоанна Енджейчик потеряли чемпионские титулы на турнире UFC 217. Первого «задушил» Жорж Сент-Пьер, второго нокаутировал Ти Джей Диллашоу, третья также проиграла нокаутом Роуз Намаюнас. Главное шоу прошло в ночь на 5 ноября.

Новость была оставлена 5 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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