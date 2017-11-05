Англичанин Майкл Биспинг, американец Коди Гарбрандт и полька Йоанна Енджейчик потеряли чемпионские титулы на турнире UFC 217. Первого «задушил» Жорж Сент-Пьер, второго нокаутировал Ти Джей Диллашоу, третья также проиграла нокаутом Роуз Намаюнас. Главное шоу прошло в ночь на 5 ноября.

Новость была оставлена 5 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.