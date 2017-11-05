Компания Logitech, производитель топовых компьютерных аксессуаров, решила немного подогреть заметно угасший интерес публики к виртуальной реальности и выпустила комплект из клавиатуры и специального ПО именно для ВР. Софт получил название Bridge, а сама клавиатура именуется лишь одной буквой G.

Суть концепции заключается в упрощении процесса ввода текста непосредственно в виртуальной реальности, который на данный момент весьма затруднен и вызывает целый ряд проблем и неудобств – в этом плане ВР вообще не проработана. Комплект от Logitech включает в себя клавиатуру G с зафиксированным на ней трекером Vive Tracker и программное обеспечение Bridge, и стоит такой набор на удивление недорого – ровно 150 долларов США.

Первые 50 комплектов будут разосланы разработчикам средств виртуальной реальности, как аппаратных, так и программных, и взамен Logitech хочет получить от них удобные ВР-приложения для набора текста. В будущем, как только нужное ПО будет создано и пройдет контроль качества Logitech, рассмотренный набор поступит в розничную продажу, но случится это, вероятно, лишь в первом квартале следующего года, а пока что девелоперы могут подать заявку на участие в проекте до 16 ноября включительно. После релиза комплект от Logitech будет работать со всеми популярными гарнитурами виртуальной реальности, включая HTC Vive.