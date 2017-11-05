Компания GoPro, широко известная своими переоцененными по сравнению с китайскими аналогами экшен-камерами, сегодня опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2017 года. Как ни странно, компания вернулась к прибыли, и на радостях ее руководство заявило о начале разработки новой модели камеры из бюджетного сегмента.

Если взглянуть на текущий модельный ряд компании GoPro, то самой доступной камерой из всех представленных является GoPro Hero Session, которая вышла в 2015 году и стоит сейчас в районе 170 евро. В 2017 году она морально устарела и проигрывает всем конкурентам в данной ценовой категории, так что вполне очевидна назревшая необходимость выпуска второго ее поколения.

Подробностей о следующей версии Hero Session держатся в секрете, разве что глава GoPro поделился информацией о ее форм-факторе, пообещав сделать его еще более удобным и революционным для данного ценового сегмента. На что именно он намекает, узнаем уже в 2018 году, но, намного более интересно узнать, чем ответят китайские бренды, особенно Xiaomi, которая тоже весьма преуспела в разработке устройств такого рода.