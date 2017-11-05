Поступивший в продажу 3 ноября долгожданный смартфон Apple iPhone X вызвал ажиотаж на рынке, вновь вернув очереди к салонам Apple. В числе первых покупателей оказались и сотрудники портала iFixit, уже успевшие препарировать телефон и вынести свой авторитетный вердикт относительно его пригодности к ремонту.

Вопреки ожиданиям, новый Apple iPhone X ремонтируется весьма и весьма неплохо по сравнению с другими устройствами из топового ценового сегмента. Внутри аппарата оказались ровно те комплектующие, что были заявлены во время анонса, включая новый процессор А11 от самой Apple и фотокамеры на 7 Мп спереди и 12+12 Мп сзади. Модуль ОЗУ в этом смартфоне выполнен компанией SK Hynix, и это LPDDR4x на 3 гигабайта, а память ROM производит Toshiba. Модем Qualcomm X16 LTE тоже в наличии, но в следующем поколении смартфона его, вероятно, выпилят ввиду нежелания Apple продолжать сотрудничество с этим производителем по целому ряду причин.

Смартфон Apple iPhone X получил 6 баллов из 10 возможных по шкале ремонтопригодности. Экран и АКБ здесь меняются сравнительно несложно, плюс во многих местах Apple отказалась от клея в пользу обычных винтов, а это заметно упрощает процесс вскрытия. В то же время владельцам Apple iPhone X следует беречь стекло на тыльной панели – в случае повреждения его замена влетит в очень большую копеечку.