Категория: Столица | 5 ноября 2017 13:00
В смертельном ДТП в Киеве 4 ноября погибли полковник и бывший помощник ректора Национальной академии Службы безопасности Украины Валерий Корниенко и его жена. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.
Ранее было известно, что погибла женщина 1952 года рождения и.подробнее
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