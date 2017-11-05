ДТП с маршруткой в Киеве: стали известны имена погибших
Категория: Столица | 5 ноября 2017 13:00

   В смертельном ДТП в Киеве 4 ноября погибли полковник и бывший помощник ректора Национальной академии Службы безопасности Украины Валерий Корниенко и его жена. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

Ранее было известно, что погибла женщина 1952 года рождения и.подробнее

Новость была оставлена 5 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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