В смертельном ДТП в Киеве 4 ноября погибли полковник и бывший помощник ректора Национальной академии Службы безопасности Украины Валерий Корниенко и его жена. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

Ранее было известно, что погибла женщина 1952 года рождения и.подробнее