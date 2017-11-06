В столице на Крещатике у ЦУМа полиция задержала мужчину, обмотанного флагом России, сообщает Информатор. У мужчины был при себе паспорт Украины. Вместе с ним был его товарищ, который назвал ситуацию «социальным экспериментом». Другие детали инцидента пока что не сообщаются. Ранее в городе Берислав.подробнее

Новость была оставлена 6 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.