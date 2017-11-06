Президент московского «Локомотива» Илья Геркус после матча 16-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с ЦСКА выразил мнение, что железнодорожники продолжают прогрессировать. «Прогресс все равно не остановить! Еще в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории», — заявил Геркус.

Новость была оставлена 6 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.