Бывший тренер махачкалинского «Анжи» и московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о договорных матчах во второй российской лиге (ПФЛ). «Футболисты в ПФЛ зарабатывают 25-30 тысяч рублей. Это не тот минимум, на который может прожить взрослый мужик. Отсюда соблазн играть на тотализаторе», — заявил тренер.

Новость была оставлена 6 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.