Анонс смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus уже совсем близок, о чем свидетельствует появление уже второго за неделю его рендера. Если на первом были видны рамки якобы безрамочного экрана, то здесь они тоже есть, но их толщина стала заметно меньше, что навевает мысли о Фотошопе.

Впрочем, причин не верить Xiaomi с дизайном ее нового Redmi 5 Plus нет, ведь компания уже доказала, что умеет делать безрамочники, на примере двух поколений флагманской модели Mi Mix. Герой данной новости флагманом точно не станет – это представитель среднебюджетного сегмента, как и все модели серии Redmi, весьма, заметим, популярной в нашей стране. На фото Xiaomi Redmi 5 Plus можно заметить не только экран с довольно тонкими рамками, но также двойную камеру на тыльной панели, которая, к слову, выполнена в стиле модели Redmi Note 4X. Сканер отпечатков пальцев тоже разместили сзади, так как под экраном для него банально не хватило места.

Дата выхода и стоимость грядущего Xiaomi Redmi 5 Plus остаются засекреченными, а вот о его начинке кое-что уже известно: инсайдеры пообещали наличие в нем 3 или 4 Гб оперативной памяти, 32 или 64 Гб памяти постоянной и процессора Qualcomm 625 или 630, а также отдельного слота под карты памяти в дополнение к двум слотам SIM. Разрешение двойной камеры составит 12 Мп, а разрешение 5,7-дюймового экрана – Full HD+.