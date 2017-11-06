Холдинг HMD Global провел презентации ограниченной версии умных часов Nokia Steel, которые сами по себе были показаны еще летом текущего года. Разница в изданиях заключается лишь в цветах металлического корпуса, и не более того.

Nokia Steel выполнены в стиле классических наручных часов с круглым механическим циферблатом, и если раньше они были доступны только в черном и белом вариантах, то теперь их можно купить в полностью черном Full Black и розово-золотом Rose Gold. Первый вариант стоит 130 долларов, а розово-золотой оттенок придется выложить 150 долларов. Еще раз уточним, что характеристики Nokia Steel не меняются в зависимости от цвета. Это стильный наручный аксессуар, одинаково хорошо подходящий как мужчинам, так и женщинам, и способный работать в паре со смартфоном.

На мобильник часы передают информацию о качестве и продолжительности сна, физической активности, сожженных калориях, пульсе, количестве шагов и пройденном расстоянии. Со смартфона же они получают данные о звонках, сообщениях и напоминаниях. Кроме того, Nokia Steel можно синхронизировать с умными часами от самой Nokia. Продажи ограниченной серии умных часов от финского бренда уже стартовали.