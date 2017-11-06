Компания Google села в лужу, выпустив смартфон Pixel 2 XL за 1000 долларов, экран которого выгорает из-за производственного брака. На эту тему похайпили все кому не лень, и теперь пришла пора хайпить на экране Apple iPhone X, который, как оказалось, тоже может выгорать. О возможных, подчеркнем, проблемах в новом Айфоне рассказала сама Apple, не преминув при этом назвать его экран самым лучшим на рынке.

Тем не менее, ему тоже свойственно выгорание, так что скоро соответствующие жалобы польются рекой. Apple уточняет, что экран в iPhone X может выгорать при определенных условиях эксплуатации, например, при длительном отображении статического контента высокой контрастности, то есть на использование дорогущего мобильника за 100000 рублей, который за такие деньги должен уметь готовить завтрак и выполнять супружеский долг за жену (мужа), накладываются искусственные ограничения из-за несовершенства его якобы совершенного экрана.

Apple рекомендует всем владельцам iPhone X активировать автоматическую подстройку уровня яркости и снизить время до автоматической блокировки смартфона, а иначе в скором будущем придется наблюдать выцветшие области на безрамочном экране, такие же, как у Google Pixel 2 XL или у какого-нибудь китайского смартфона за $50. Не преминем заметить, что у смартфонов Xiaomi, даже у самых дешевых, таких проблем с дисплеями нет.