Причиной взрыва в многоэтажном доме в Соломенском районе Киева стала попытка самоубийства дочери владельцы квартиры.Читай также: В Хмельницкой области из-за утечки газа в доме произошел взрыв Об этом сообщает пресс-служба Киевгаза. “При обследовании места чрезвычайного происшествия было.подробнее

Новость была оставлена 6 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.