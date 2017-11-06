Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни решил отсудить 2,1 миллиона фунтов (2,7 миллиона долларов) у производителя спортивной экипировки New Balance. Футболист полагает, что из-за неудобных бутс он получил травму стопы. Он утверждает, что перед каждой игрой их нужно было распаривать и вытягивать.

Новость была оставлена 6 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.