Чем больше экран смартфона, тем объективно лучше, хотя и в разумных пределах: интернетом пользоваться удобнее, навигатором тоже, да и общаться в мессенджерах удовольствия больше за счет более крупных кнопок клавиатуры. Если экран вашего смартфона меньше 5,2 дюйма, то пора обновляться, и интернет-магазин вам с этим поможет, ведь в нем сейчас скидки на популярные 5,5-дюймовые модели топовых брендов – Xiaomi, OnePlus и LeEco.





Прямо сейчас в комплекте с бесплатной доставкой по России вы можете купить всем известный фаблет OnePlus 5 с купоном «gboneplus5» за $490. Переведите эту сумму в рубли и получите очень выгодную цену по сравнению с другими магазинами, особенно российскими. Скидка распространяется на 300 смартфонов OnePlus 5 в темно-сером цвете корпуса с 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Это настоящий флагман 2017 года с самым мощным процессором Qualcomm 835 и экраном Optic AMOLED на 5,5 дюйма по диагонали с разрешением Full HD, который запросто может составить конкуренцию панелям Super AMOLED от Samsung. Смартфон также может предложить двойную камеру на 20+16 Мп, тонкий металлический корпус батарею емкостью 3300 мАч с поддержкой ускоренной зарядки. Кроме того, OnePlus 5 работает во всех сотовых сетях мира, включая российские 4G Band 20.

Цены снижены и на фаблет бизнес-класса Xiaomi Mi Note 2 – в GearBest он оценивается в $270 по промо-коду «GBnote211» (500 экземпляров), и речь идет о глобальной версии с поддержкой сервисов Google. В данном экземпляре установлено 6 Гб ОЗУ, а также есть встроенный накопитель емкостью 64 Гб. Смартфон Xiaomi Mi Note 2 выполнен в очень строгом солидном дизайне и окрашен в черный цвет. В его распоряжении есть экран с диагональю 5,7 дюйма и разрешением Full HD, а в его начинку входят фотокамеры на 8 и 22,6 мегапикселя, батарея емкостью 4070 мАч и ОС Android 7 с оболочкой MIUI 8. Комплект поставки дополнен фирменным чехлом от Xiaomi.

В дополнение к этим аппаратам GearBest дарит скидку на следующие модели смартфонов: Xiaomi Mi 5X 64 Гб (купон «BJxiaomi5x», цена $200, 200 шт.), LeEco Le S3 X626 («lecox626», $100, 500 шт.), Xiaomi Mi A1 («YGXIAOMIA1», $210, 500 шт.) и Xiaomi Redmi Note 4 4-64 («gbnote4gp», $170, 500 шт.).