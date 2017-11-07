Категория: Столица | 7 ноября 2017 01:00
Водитель маршрутки, которая 4 ноября, по информации прокуратуры, сбила двух пешеходов в Киеве, заявил, что в гибели людей виноват не он. Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам водителя, пешеходов сбил автобус, который стоял впереди него и внезапно сдал назад.
Как сообщалось, 4 ноября на остановке.подробнее
Новость была оставлена 7 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.