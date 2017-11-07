Водитель маршрутки, которая 4 ноября, по информации прокуратуры, сбила двух пешеходов в Киеве, заявил, что в гибели людей виноват не он. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам водителя, пешеходов сбил автобус, который стоял впереди него и внезапно сдал назад.

Как сообщалось, 4 ноября на остановке.подробнее