Болельщики футбольного клуба «Луч-Энергия» накормили супом игроков, устроивших протест перед матчем Футбольной национальной лиги с подмосковными «Химками» из-за невыплаты зарплат. Спортсмены не знали об акции и были шокированы. «Если честно, такой реакции на суп я в жизни не видела», — заявила фанатка клуба.

Новость была оставлена 7 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.