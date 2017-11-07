Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер обратился к мэру Киева Виталию Кличко. Совместное видео с Шварценеггером опубликовал в Twitter Владимир Кличко, брат мэра Киева.Читай также: Кличко требует устранить диспропорцию для бюджета Киева в Госбюджете-2018 В обращении Шварценеггер.подробнее

Новость была оставлена 7 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.