Смартфон Essential Phone от Энди Рубина, создателя ОС Android, оказался очень удачным в плане начинки, но неинтересным из-за своей цены. После релиза, который, к тому же, задержали на четверть года, его стоимость составила целых 700 долларов, однако сегодня он пережил уже второй по счету демпинг и наконец-то стал привлекательным для потенциальных покупателей.
Месяц назад новый Essential Phone получил цену в размере $500, а сегодня он подешевел еще на 10%, и за $450 его уже вполне можно брать. За то время, что смартфон был изгоем, разработчики успели допилить его программную часть и убрать все выявленные недочеты, так что покупка теперь является еще более выгодной, без рекламы. Цена указана при заказе из США, без учета стоимости доставки, но есть вероятность, что к концу года смартфон подешевеет еще сильнее на фоне снижения цен на OnePlus 5.
Список характеристик Essential Phone представлен ниже.
— экран 5,71 дюйма, 2560х1312 точек;
— процессор Qualcomm 835;
— 4 Гб оперативной памяти;
— 128 Гб ROM, без microSD;
— фотокамеры 8 Мп спереди, 13+13 Мп сзади;
— батарея 3040 мАч, быстрая зарядка;
— титановый корпус;
— ОС Android 7.1.1.
Новость была оставлена 7 ноября 2017 21:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.