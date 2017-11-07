Смартфон Essential Phone от Энди Рубина, создателя ОС Android, оказался очень удачным в плане начинки, но неинтересным из-за своей цены. После релиза, который, к тому же, задержали на четверть года, его стоимость составила целых 700 долларов, однако сегодня он пережил уже второй по счету демпинг и наконец-то стал привлекательным для потенциальных покупателей.

Месяц назад новый Essential Phone получил цену в размере $500, а сегодня он подешевел еще на 10%, и за $450 его уже вполне можно брать. За то время, что смартфон был изгоем, разработчики успели допилить его программную часть и убрать все выявленные недочеты, так что покупка теперь является еще более выгодной, без рекламы. Цена указана при заказе из США, без учета стоимости доставки, но есть вероятность, что к концу года смартфон подешевеет еще сильнее на фоне снижения цен на OnePlus 5.

Список характеристик Essential Phone представлен ниже.

— экран 5,71 дюйма, 2560х1312 точек;

— процессор Qualcomm 835;

— 4 Гб оперативной памяти;

— 128 Гб ROM, без microSD;

— фотокамеры 8 Мп спереди, 13+13 Мп сзади;

— батарея 3040 мАч, быстрая зарядка;

— титановый корпус;

— ОС Android 7.1.1.