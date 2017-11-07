Топовая версия смартфона Apple iPhone X в нашей стране стоит 92000 рублей, и это очень немалая сумма, которую, к тому же, многие взяли в кредит. А какова себестоимость этого аппарата, сколько на него накручивает Apple?

Как оказалось, накручивает она немало, поскольку настоящая цена десятого Айфона не превышает и 370 долларов США. По подсчетам специалистов, на каждый iPhone X Apple тратит порядка 360 долларов США, и сюда уже входят все компоненты, включая фирменный безрамочный экран, который, к слову, может выгорать, и заодно финальная сборка. В цивилизованных странах за смартфон с 256 Гб памяти просят ровно 1000 долларов США, так что Apple накручивает почти две цены. Как сообщается, дороже всех в Apple iPhone X стоит экран, что вполне логично – его оценивают в 65 долларов, а затем идет стальная рамка еще за 36 долларов. то есть даже хваленый процессор A11 стоит дешевле куска металла.

Тут следует отметить, что с технической точки зрения Apple iPhone X не содержит ничего нового, за исключением, быть может, его камеры TrueDepth анимирования смайликов, то есть детский функционал – это единственное, чем может похвастаться телефон за 100 000 рублей. А, еще у него есть глючная iOS 11, про нее тоже не стоит забывать. Напомним, что 16 ноября будет показан намного более мощный OnePlus 5T с ценником на уровне 550 долларов США.