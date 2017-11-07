В конце 2016 года на портале Indiegogo большим успехом завершилась кампания по сбору средств на производство умных часов PowerWatch, не нуждающихся в регулярной подзарядке от сетевого ЗУ. Прошел почти год, и наконец-то они поступили в розничную продажу по вполне неплохой цене.

Внутри PowerWatch стоит батарея емкостью 200 мАч, а питает ее тепло тела своего владельца, то есть часы могут преобразовывать тепловую энергию в электрическую и делать это в реальном времени. Базовая версия часов стоит 170 долларов и предлагает толщину корпуса 13 мм при диаметре 46 миллиметров. С таким аксессуаром можно нырять под воду на 50 метров, но также есть версия PowerWatch X, которая стоит уже $250, но выдерживает давление на глубине до 200 метров.

В обоих случаях установлен экран на 1,2 дюйма по диагонали, а также есть шагомер, счетчик калорий, контроллеры сна и пройденного расстояния и все функции, присущие фитнес-трекерам среднего класса, Часы PowerWatch могут работать автономно и в паре со смартфонами на базе Apple iOS и Google Android, и для них уже написано специальное фирменное приложение, доступное для скачивания из Apple App Store и Google Play.