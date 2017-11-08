Вечером в среду активисты Национального корпуса сожгли чучело Владимира Ленина в центре Киева, где когда-то располагался памятник вождю мирового пролетариата, передает Радио Свобода. «Этим мы пытаемся изгнать остатки совковой идеологии, и показать, что ей нет места в будущем нашей страны», – заявил один из.подробнее

Новость была оставлена 8 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.