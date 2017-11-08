Футболисты школьной команды «Нортмор» вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи. Квотербек одной из команд получил травму во время матча, на поле вызвали скорую помощь. Впоследствии медицинская помощь защитнику не потребовалась, однако автомобиль уже приехал на место и застрял.

Новость была оставлена 8 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.