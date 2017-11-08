Российский гроссмейстер Сергей Карякин вступил в перепалку в Twitter со своим партнером по сборной России Яном Непомнящим из-за упущенной победы на командном чемпионате Европы. В комментарии Непомонящий ответил: «Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?»

Новость была оставлена 8 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.