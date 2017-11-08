Утром 8 ноября (в 9:56) поступило сообщение о пожаре в ресторане по ул. Жилянской, 37.Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.Читай также: В центре Киева горел подземный переход Пожарные прибыли уже в 10:03 (часть находится рядом, на Тарасовской). Они установили, что возгорание произошло на 1-м этаже в.подробнее

Новость была оставлена 8 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.