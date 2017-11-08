Американский клуб «Сент-Луис», выступающий в Национальной хоккейной лиге, предложил контракт российскому нападающему Данису Зарипову. Об условиях соглашения не сообщается. 36-летним игроком также интересовались «Питтсбург Пингвинс» и «Чикаго Блэкхоукс», но их предложения его не устроили.

Новость была оставлена 8 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.