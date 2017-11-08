Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что в детстве мечтал играть за «Ньюэллс Олд Бойз». Он выступал за юношескую команду с 1995 по 2000 годы, но не осуществил свою мечту — сыграть за «Ньюэллс» в аргентинской Примере. Месси не исключил своего возвращения.

Новость была оставлена 8 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.