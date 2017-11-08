Интернет-магазин Cafago отмечает День Холостяка и тоже проводит крупную распродажу различных устройств и гаджетов. Но, в отличие от других торговых площадок, привязываться к одному празднику Cafago не намерен, и в течение всего ноября вас ждет сразу несколько различных акций.

Первым делом отметим распродажу «11.11», которая проходит с 6 по 23 ноября включительно и дает шанс купить десятки устройств по очень выгодной цене. С 15 по 25 ноября Cafago отмечает День Благодарения и вновь дарит своим покупателям беспрецедентные скидки, тогда как с 23 по 30 ноября проходит распродажа «Черная пятница». В течение этих семи дней (и фильм «Звонок» тут совершенно не причем) у вас есть вполне реальная возможность заказать нужный вам товар со скидкой вплоть до 70%, да еще и с полностью бесплатной доставкой по всей России.

Ну и, конечно же, никуда не деться без «Кибер-понедельника», еще одной популярной во многих странах акции, для участия в которой Cafago привлек товары от всемирно известных производителей. В дополнение ко всем этим мероприятиям в Cafago проходят распродажи по трендам: количество лотов превышает 40, а скидки на них варьируются от немалых 25% до фантастических 61%. В рамках этих распродаж можно по очень хорошей цене купить продукцию DJI, Xiaomi, Huawei, Steelmate, JJR, Lemfo и FY.